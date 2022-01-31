Ракетный обстрел к визиту Герцога. Обзор арабских СМИ

Ливанская газета "Аль-Ахбар", близкая к "Хизбалле", пишет о разоблачении крупнейшей в истории страны израильской агентурной сети. Агенты "Мосада" выявлены в контрразведке и в "Хизбалле". Одно из отделений шпионской сети действовало в Дамаске. Задержан гражданин Сирии. Многие агенты не знали, что работают на Израиль.

Агентство SANA передает, что израильские ВВС атаковали объекты, расположенные в районе Дамаска. Ракеты были выпущены из воздушного пространства Ливана, самолеты находились к востоку от Бейрута. Сирийские ПВО сбили несколько ракет. Цитируемые источники признают, что нанесен материальный ущерб.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что средства ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили выпущенную йеменскими хуситами по ОАЭ баллистическую ракету. Обстрел был произведен во время визита в Эмираты президента Израиля Ицхака Герцога. Обломки ракеты упали на открытой местности, не причинив вреда, воздушное сообщение прервано не было.

Агентство Maan рассказывает, что службы безопасности администрации сектора Газы ведут интенсивные поиски Абд аль-Карима Абу Уде, который несколько дней назад бежал из тюрьмы Газы. Предполагается, что он намерен переправиться в Израиль. Абу Уде был одним из агентов, передававших израильским спецслужбам информацию о туннелях, вырытых боевиками ХАМАСа.