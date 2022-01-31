Уход Мандельблита и продление "зеленого стандарта". Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 31 января

Первые полосы израильских газет посвящены выборам нового юридического советника правительства и ситуации с заболеваемостью.

"Исраэль а-Йом": Эта волна стоила Израилю 5-6 миллиардов шекелей



"Едиот Ахронот": Опубликованы имена кандидатов на пост юридического советника правительства





"Маарив": История: "Атиква" в королевском дворце





"Гаарец": Правительство продлило "зеленый стандарт" на неделю





"Исраэль а-Йом": Эта волна стоила Израилю 5-6 миллиардов шекелей

Несмотря на решение не вводить локдаун, согласно анализу издания, пятая волна коронавируса стоит Израилю не менее пяти миллиардов шекелей.











"Едиот Ахронот": Опубликованы имена кандидатов на пост юридического советника правительства

Общественный комитет по подбору кандидатов на государственные должности опубликовал окончательный список на должность юридического советника правительства. В список включены - адвокат Гали Бахарав-Миара, бывший окружной прокурор Тель-Авива по гражданским делам; адвокат, заместитель генерального прокурора по международному праву Рой Шондорф и адвокат Итай Офир, юридический советник министерства обороны. Каденция Авихая Мандельблита на посту юридического советника правительства истекает в понедельник, 1 февраля.







"Маарив": История: "Атиква" в королевском дворце

Президент Израиля Ицхак Герцог, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты, провел переговоры с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом. Как отмечается, встреча, продолжавшаяся два часа, проходила в сердечной атмосфере. В программе визита Герцога – открытие Дня Израиля на международной выставке EXPO 2020. Наследник престола Абу-Даби выразил уверенность, что это также укрепит отношения двух стран. Мирный договор он назвал историческим событием, принесшим надежду на мир региону, пострадавшему от войн.





"Гаарец": Правительство продлило "зеленый стандарт" на неделю





В воскресенье, 30 января, правительство приняло решение о продлении "зеленого стандарта" на одну неделю, до 6 февраля. Министр финансов Авигдор Либерман, несмотря на более ранние заявления, поддержал продление "зеленого стандарта", однако заявил, что не допустит нового продления ограничений.