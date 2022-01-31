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NEWSru.co.il :: Пресса31 января 2022 г., 08:04

Уход Мандельблита и продление "зеленого стандарта". Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 31 января

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Уход Мандельблита и продление "зеленого стандарта". Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 31 января

Первые полосы израильских газет посвящены выборам нового юридического советника правительства и ситуации с заболеваемостью.

"Исраэль а-Йом": Эта волна стоила Израилю 5-6 миллиардов шекелей

"Едиот Ахронот": Опубликованы имена кандидатов на пост юридического советника правительства



"Маарив": История: "Атиква" в королевском дворце




"Гаарец": Правительство продлило "зеленый стандарт" на неделю



"Исраэль а-Йом": Эта волна стоила Израилю 5-6 миллиардов шекелей

Несмотря на решение не вводить локдаун, согласно анализу издания, пятая волна коронавируса стоит Израилю не менее пяти миллиардов шекелей.





"Едиот Ахронот": Опубликованы имена кандидатов на пост юридического советника правительства

Общественный комитет по подбору кандидатов на государственные должности опубликовал окончательный список на должность юридического советника правительства. В список включены - адвокат Гали Бахарав-Миара, бывший окружной прокурор Тель-Авива по гражданским делам; адвокат, заместитель генерального прокурора по международному праву Рой Шондорф и адвокат Итай Офир, юридический советник министерства обороны. Каденция Авихая Мандельблита на посту юридического советника правительства истекает в понедельник, 1 февраля.



"Маарив": История: "Атиква" в королевском дворце

Президент Израиля Ицхак Герцог, прибывший в Объединенные Арабские Эмираты, провел переговоры с наследником престола Абу-Даби шейхом Мухаммадом бин Заидом. Как отмечается, встреча, продолжавшаяся два часа, проходила в сердечной атмосфере. В программе визита Герцога – открытие Дня Израиля на международной выставке EXPO 2020. Наследник престола Абу-Даби выразил уверенность, что это также укрепит отношения двух стран. Мирный договор он назвал историческим событием, принесшим надежду на мир региону, пострадавшему от войн.



"Гаарец": Правительство продлило "зеленый стандарт" на неделю



В воскресенье, 30 января, правительство приняло решение о продлении "зеленого стандарта" на одну неделю, до 6 февраля.  Министр финансов Авигдор Либерман, несмотря на более ранние заявления, поддержал продление "зеленого стандарта", однако заявил, что не допустит нового продления ограничений.

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