DW: "пропавших" российских политзаключенных, возможно, готовят к обмену

В последние дни из мест своего содержания убыли несколько активистов российской оппозиции, включая политика Илью Яшина, бывших глав штаба Алексея Навального в Уфе и Томске Лилию Чанышеву и Ксению Фадееву, правозащитника Олега Орлова и художницу Сашу Скочиленко.

Новостная служба Deutsche Welle отмечает, что подобное массовое этапирование – первое в истории современной России. Эксперты, к которым обратилась редакция, считают, что это косвенно свидетельствует о подготовке к обмену заключенными.

Еще одним кандидатом на обмен называют американского журналиста Эвана Гершковича, которого недавно приговорили к 16 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже.

Еще ранее российские власти предлагали обменять его на сотрудника ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению в Германии за убийство чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.

Цитируемый DW политолог Дмитрий Орешкин напоминает, что подобные обмены были распространены в эпоху Холодной войны. Он считает, что российский лидер Владимир Путин пытается вернуть обычную для советского человека формулу жизни.