Российский оппозиционный политик Илья Яшин убыл из колонии, в которой он содержался

Российский оппозиционный политик Илья Яшин, приговоренный к восьми с половиной годам лишения свободы за так называемые "фейки" о российской армии, убыл из колонии №3 в Смоленской области, где он отбывал приговор. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Яшина Татьяна Соломина.

Яшин осудил российское вторжение в Украину и несмотря на угрозу ареста, отказался от эмиграции, продолжая публиковать в интернете антивоенные ролики. Один из них, в котором он рассказывает о преступлениях российских военнослужащих в Буче, и стал основанием для ареста.

Политика неоднократно помещали в штрафной изолятор, в июне 2024 он был перемещен в помещение камерного типа, по сути, в расположенную на территории колонии тюрьму. 19 июля Соломину впервые не пустили к ее подзащитному.

Отметим, что 29 июля убыли из колоний и следственных изоляторов еще несколько российских политических заключенных, среди них – бывшие главы штаба Алексея Навального в Уфе и Томске Лилия Чанышева и Ксения Фадеева, правозащитник Олег Орлов и художница Саша Скочиленко, которая поменяла ценники в магазине на записки с данными о жертвах российской войны против Украины.