Bloomberg: Украина получила первые самолеты F-16

Как сообщает агентство Bloomberg, Украина получила от союзников, состоящих в блоке NATO, первую партию боевых самолетов F-16, которые должны обеспечить вооруженным силам Украины качественное превосходство на поле боя.

Согласно договоренностям, первая партия должна была прибыть до конца июля – этот срок был соблюден. Количество самолетов невелико, и неясно, насколько быстро их можно будет применить в бою.

В публикации отмечается, что из-за языкового барьера украинским военнослужащим было нелегко освоить новую технику, кроме того, у западных стран беспокоятся, что из-за нехватки хороших аэродромов полученные Украиной самолеты могут быть сравнительно легко уничтожены русскими.

Добавим, что ранее оружием, призванным обеспечить ВСУ качественный перевес, называли танки Leopard 2. Однако этого не произошло, как из-за малого количества этих танков, так и в связи с недостаточной квалификацией украинских механиков.