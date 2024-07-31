x
31 июля 2024
|
последняя новость: 21:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 июля 2024
|
31 июля 2024
|
последняя новость: 21:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Bloomberg: Украина получила первые самолеты F-16

время публикации: 31 июля 2024 г., 21:20 | последнее обновление: 31 июля 2024 г., 21:27
Bloomberg: Украина получила первые самолеты F-16
AP Photo/Czarek Sokolowski, File

Как сообщает агентство Bloomberg, Украина получила от союзников, состоящих в блоке NATO, первую партию боевых самолетов F-16, которые должны обеспечить вооруженным силам Украины качественное превосходство на поле боя.

Согласно договоренностям, первая партия должна была прибыть до конца июля – этот срок был соблюден. Количество самолетов невелико, и неясно, насколько быстро их можно будет применить в бою.

В публикации отмечается, что из-за языкового барьера украинским военнослужащим было нелегко освоить новую технику, кроме того, у западных стран беспокоятся, что из-за нехватки хороших аэродромов полученные Украиной самолеты могут быть сравнительно легко уничтожены русскими.

Добавим, что ранее оружием, призванным обеспечить ВСУ качественный перевес, называли танки Leopard 2. Однако этого не произошло, как из-за малого количества этих танков, так и в связи с недостаточной квалификацией украинских механиков.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 июля 2024

Зеленский призвал европейских лидеров снять ограничения на дальность ударов по России
// https://www.newsru.co.il/ // В мире // 02 января 2024

Из поставленных Украине танков Leopard 2A6 лишь несколько сохраняют боеспособность