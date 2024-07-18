Зеленский призвал европейских лидеров снять ограничения на дальность ударов по России

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в прошедшем в Великобритании саммите Европейского политического сообщества. Мероприятие прошло в Бленхеймском дворце – родовой усадьбе герцогов Мальборо, где родился Уинстон Черчилль.

Украинский лидер попытался убедить европейских союзников снять ограничения на использование дальнобойных вооружений против целей, расположенных в глубине российской территории. Он призвал западные страны проявить коллективную волю, чтобы остановить Владимира Путина.

"Чем меньше у нас будет ограничений на использование действенного оружия, тем активнее Россия будет стремиться к миру. Военные аэродромы, с которых взлетают российские самолеты с бомбами против наших городов, места запуска российских ракет – все это должно быть уничтожено", – сказал он, напомнив о международном сотрудничестве в отражении иранского удара по Израилю.

Для недавно вступившего в должность лейбористского премьер-министра Великобритании Кира Стармера саммит стал своеобразным дебютом на международной арене. Он заявил о продолжении поддержки Украины о также о стремлении к более тесному сотрудничеству с Европейским союзом, в том числе, и в вопросе иммиграции.