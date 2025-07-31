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Пресса

"Исраэль а-Йом": 52% имеющих мнение поддерживают возрождение поселений в Газе

Газа
Опрос
время публикации: 31 июля 2025 г., 08:41 | последнее обновление: 31 июля 2025 г., 08:51
"Исраэль а-Йом": 52% имеющих мнение поддерживают возрождение поселений в Газе
Flash90/Abir Sultan

Газета "Исраэль а-Йом" вышла в среду, 31 июля, с заголовком "52% за возвращение в Газу", в котором журналист Ханан Гринвуд приводит результаты опроса, проведенного компанией "Дайрект Полз".

Приведенные в статье графики показывают, среди прочего, что 76% считают, что односторонний уход из Газы был ошибкой и только 24% продолжают считать его правильным шагом, и что 52% поддерживают возрождение поселений в секторе Газы, и 48% выступают против.

Однако в самой статье говорится, что эти цифры включают в себя только "имеющих мнение по данному вопросу", то есть ответивших на вопрос "Да" или "Нет", исключая тех, кто ответил "Не знаю".

Количество ответивших "не знаю" Гринвуд указывает только в абзаце, посвященном распределению мнений по секторам. Среди "харедим" 83% поддерживают возвращение в Газу, 5% выступают против и 12% затрудняются с ответом. Среди религиозного населения эти цифры составляют 67%, 17% и 16%, соответственно, а среди светского населения – 29%, 50% и 21% соответственно.

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