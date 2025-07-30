Reuters: "Бецелем" и "Врачи за права человека" обвинили Израиль в геноциде

Две крупнейшие израильские правозащитные организации, "Бецелем" и "Врачи за права человека", опубликовали отчет, в котором они обвиняют Израиль в геноциде – "скоординированных и преднамеренных действиях по уничтожению палестинского общества в секторе Газы". Презентация отчета состоялась в понедельник на пресс-конференции в Иерусалиме.

Израиль категорически отрицает обвинения в геноциде, называя их безосновательными и продиктованными антисемитской повесткой. Представительница "Бецелем" Сарит Михаэли, представляя доклад, подчеркнула, что правозащитники были готовы к негативной реакции на его публикацию, сообщает Reuters.

"Мы изучили все возможные риски, – подчеркнула она. – Правовые, репутационные, медийные и общественные риски, с которыми мы могли столкнуться. И мы проделали работу, чтобы постараться смягчить их. У нас большой опыт с негативной реакцией со стороны правительства или социальных сетей, так что это не в первый раз".

Пресс-секретарь правительства Давид Менцер подчеркнул, что Израиль отрицает выводы отчетов, добавив, что подобные публикации способствуют росту антисемитизма за рубежом. Израиль продолжает заявлять, что действия в секторе Газы это исключительно самооборона, и обвиняет ХАМАС в использовании гражданского населения сектора в качестве живых щитов.

Агентство Reuters указывает, что израильские СМИ больше пишут о тяжелом положении заложников, находящихся в плену у ХАМАСа, чем о тяжелом положении арабов в секторе Газы. Исполнительный директор "Бецелем" Юлия Новак заявила, что "эмоционально и психологически сложно осознать вывод, что твоя собственная страна виновна в геноциде – разум не может этого вынести".

Исполнительный директор организации "Врачи за права человека" Гай Шалев заявил, что его организация "столкнулась со стеной отрицания" и выразил убежденность, что в ближайшие дни против правозащитников будет усилено давление, а бюрократические и финансовые учреждения начнут замораживать их счета.

Однако в Израиле публикация отчета "Бецелем" и "Врачей за права человека" вызвала гораздо меньшую реакцию, чем ожидали правозащитники. Беспрецедентное нападение на Израиль 7 октября 2023 года, сопровождавшееся жестокими убийствами свыше 1200 человек, в подавляющем большинстве гражданских лиц, и весьма широко распространившиеся записи зверств и радости "простых палестинцев", праздновавших нападение, "сделали для израильтян сочувствие палестинцам практически невозможным", отмечает Reuters.