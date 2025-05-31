Times of Israel: Израиль блокирует визит глав МИД стран Ближнего Востока в Рамаллу

Власти Израиля не допустят визита в Рамаллу делегации министров иностранных дел стран Ближнего Востока во главе с Саудовской Аравией, пишет Times of Israel со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

Автор публикации Джейкоб Магид приводит слова этого чиновника о том, что председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас планировать использовать визит для продвижения темы палестинской государственности, а это наносит ущерб безопасности Израиля.

Министры иностранных дел Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара, Турции, Египта и Иордании планировали встретиться с Аббасом в Рамалле в воскресенье, 1 июня. При этом они не планировали посещать Израиль. Но, поскольку Израиль контролирует границы Палестинской автономии, для въезда иностранных гостей в Рамаллу требуется одобрение израильских властей.