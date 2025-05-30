Reuters публикует детали "плана Виткоффа" по Газе. Противоречивые сведения о реакции ХАМАСа

Агентство Reuters в пятницу, 30 мая, опубликовало детали американского плана по Газе, который продвигает спецпосланник президента США Стив Виткофф.

Публикация вышла на фоне противоречивых сведений о том, что ХАМАС то ли снова отверг "план Виткоффа", то ли готов принять его с определенными оговорками. Однозначно пока можно сказать следующее: этот план еще не утвержден ни ХАМАСом, ни Израилем. Хотя израильское руководство, судя по публикуемым данным, выразило готовность принять американский план.

Детали "плана Виткоффа", по версии Reuters, таковы: предлагается 60-дневное прекращение огня и освобождение 28 израильских заложников, живых и мертвых (ранее говорилось о 10 живых и телах погибших), в первую неделю в обмен на освобождение 1236 палестинских заключенных (список пока не публикуется) и выдачу останков 180 убитых палестинцев (идет ли речь о террористах или мирных гражданах, в публикации не сказано, но, по всей видимости, имеются в виду останки ликвидированных террористов, которые удерживаются на территории Израиля).

План США предусматривает, что ХАМАС освободит последних 30 из 58 оставшихся израильских заложников после того, как будет достигнуто соглашение с Израилем о постоянном прекращении огня. При этом Израиль должен дать обязательство о поэтапном выводе войск из сектора.

Как только ХАМАС утвердит этот план, будет активизирована отправка в Газу гуманитарной помощи.

Гарантами реализации данного плана выступают президент США Дональд Трамп и посредники из Египта и Катара.

В руководстве ХАМАСа агентству Reuters заявили, что ответ на предложение будет дан 30 или 31 мая.

Ранее израильские СМИ передавали, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил семьям заложников, удерживаемых в Газе, что Израиль принял "план Виткоффа".