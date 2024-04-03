Washington Post: власти США предупреждали Москву, что "Крокус" под угрозой атаки
Власти США за две недели до теракта в подмосковном Crocus City Hall предупреждали власти РФ, что концертный зал может стать целью атаки, пишет в издании The Washington Post журналист Шейн Харрис со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Согласно указанным источникам, американские власти более чем за две недели сообщили российской стороне, что Crocus City Hall может стать мишенью для террористов – США передали эти данные РФ за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.
Отмечается, что Вашингтон, передавая эту информацию, рисковал, так как это могло поставить под угрозу раскрытия источники разведданных.
Теракт в Подмосковье
Теракт в подмосковном Crocus City Hall был совершен вечером в пятницу, 22 марта 2024 года. Не менее 144 человек погибли. Более 200 получили ранения и травмы.
По данным российских властей, теракт совершили четверо мужчин – выходцев из Таджикистана.
Вечером в 22 марта четверо мужчин, вооруженных автоматическими винтовками и ножами, вошли в здание Crocus City Hall, расстреляли множество людей, устроили пожар, а потом смогли беспрепятственно покинуть место преступления, скрывшись на автомобиле. Позже ФСБ РФ объявило о задержании всех четырех исполнителей теракта в Брянской области, назвав их имена и опубликовав фото и видео с места задержания. При этом было заявлено, что всего задержано 11 подозреваемых.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" – "Вилаят Хорасан".
МЧС РФ опубликовало список жертв теракта. В этом списке были названы имена 143 человек.
1 Абдулова Татьяна Анатольевна
2 Агапова Людмила Сергеевна
3 Альмухаметов Илья Игоревич
4 Амченцев Игорь Николаевич
5 Аредов Александр Альбертович
6 Баклемышев Александр Борисович
7 Башлыков Дмитрий Николаевич
8 Берневик Жанна Александровна
9 Беспалая Юлия Валерьевна
10 Бойко Татьяна Сергеевна
11 Бондарь Наталья Владимировна
12 Бондарь Светлана Владимировна
13 Бугерская Кристина Геннадьевна
14 Будько Григорий Вячеславович
15 Быков Сергей Алексеевич
16 Бычков Денис Алексеевич
17 Веденеева Ирина Владимировна
18 Вербенин Максим Александрович
19 Виниченко Алексей Дмитриевич
20 Виноградова Ольга Александровна
21 Волков Алексей Вячеславович
22 Волков Михаил Александрович
23 Волкова Анна Владимировна
24 Гайкович Александр Владимирович
25 Гайкович Светлана Анитовна
26 Гарина Ольга Владимировна
27 Герасимов Александр Сергеевич
28 Глезер Татьяна Викторовна
29 Громов Вадим Кириллович
30 Гулжигит Кызы Маиза
31 Гусейнов Вугар Фуад оглы
32 Долина Георгий Дмитриевич
33 Долина Илона Валерьевна
34 Долина Мария Дмитриевна
35 Дорофеев Павел Николаевич
36 Дорофеева Екатерина Геннадьевна
37 Ежова Ирина Петровна
38 Еленич Андрей Алексеевич
39 Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна
40 Жеуров Дмитрий Олегович
41 Жусупова Эдита Бакытбековна
42 Зайцев Алексей Александрович
43 Зудина Наталья Николаевна
44 Иванова Инна Анатольевна
45 Измайлов Дмитрий Юрьевич
46 Исраелян Лилит Хачиковна
47 Кадышева Мария Сергеевна
48 Казаков Дмитрий Николаевич
49 Карпова Ульяна Владимировна
50 Киктев Константин Иванович
51 Киктева Светлана Алексеевна
52 Ким Яна Юрьевна
53 Климов Александр Анатольевич
54 Коваленкова Яна Юрьевна
55 Костикова Наталья Анатольевна
56 Костюченко Кристина Игоревна
57 Костюченко Павел Николаевич
58 Кохаева Татьяна Анатольевна
59 Кулик Вадим Александрович
60 Кушнер Екатерина Геннадьевна
61 Ладейщикова Виктория Владимировна
62 Лаптев Сергей Михайлович
63 Мажорова Ольга Валерьевна
64 Макарская Анна Александровна
65 Макарская Татьяна Александровна
66 Максюшин Родион Анатольевич
67 Манюрова Альбина Маратовна
68 Марухно Андрей Иванович
69 Масленикова Ирина Ивановна
70 Мирошниченко Андрей Николаевич
71 Морякина Светлана Вячеславовна
72 Мухамеджанов Павел Экрамович
73 Немальцева Валентина Валентиновна
74 Немов Константин Сергеевич
75 Нерета Диана Владимировна
76 Николаенков Валентин Викторович
77 Новоселова Екатерина Павловна
78 Окишев Павел Сергеевич
79 Окишева Ирина Александровна
80 Онищенко Андрей Ильич
81 Павловский Олег Юрьевич
82 Павлютенков Михаил Григорьевич
83 Пивоварова Татьяна Владимировна
84 Пихновская Татьяна Борисовна
85 Плаксина Анна Васильевна
86 Погодаева Яна Олеговна
87 Помараев Юрий Николаевич
88 Поплавская Анастасия Олеговна
89 Поплавская Олеся Алексеевна
90 Попов Дмитрий Сергеевич
91 Попова Екатерина Владимировна
92 Репина Татьяна Алексеевна
93 Ржевская Наталья Арноевна
94 Роганов Аресний Романович
95 Рудницкий Алексей Евгеньевич
96 Сельдева Ольга Сергеевна
97 Семенов Александр Александрович
98 Смазнов Владимир Викторович
99 Смоляков Егор Андреевич
100 Смыслов Дмитрий Николаевич
101 Смыслова Ирина Владимировна
102 Содрицов Владислав Ярославович
103 Содрицов Ярослав Николаевич
104 Содрицова Ирина Евгеньевна
105 Соколов Роман Владимирович
106 Старикова Эллина Олеговна
107 Степанова Анастасия Юрьевна
108 Субботина Валентина Сергеевна
109 Супрун Владимир Николаевич
110 Сыропятов Андрей Владимирович
111 Сытников Олег Викторович
112 Сытникова Людмила Витальевна
113 Талецкий Константин Сергеевич
114 Тарасов Михаил Александрович
115 Тверитин Алексей Юрьевич
116 Терешко Николай Анатольевич
117 Титишов Андрей Дмитриевич
118 Ткачев Андрей Вячеславович
119 Топоев Андрей Федосеевич
120 Топоева Ольга Вячеславовна
121 Трунтова Любовь Александровна
122 Умерова Татьяна Анитовна
123 Усачева Ирина Викторовна
124 Уткина Вероника Марковна
125 Федорова Татьяна Владимировна
126 Фигурин Игорь Евгеньевич
127 Фигурина Анна Александровна
128 Фигурина Злата Игоревна
129 Фирсова Ирина Александровна
130 Ченгаева Виктория Анатольевна
131 Черников Константин Сергеевич
132 Черникова Наталья Петровна
133 Чернов Денис Леонидович
134 Черняев Николай Николаевич
135 Чечина Юлия Евгеньевна
136 Чумаков Анатолий Александрович
137 Чумакова Наталья Александровна
138 Шалаев Артем Юрьевич
139 Шершнев Дмитрий Валентинович
140 Шеханов Алексей Сергеевич
141 Шиховцев Олег Сергеевич
142 Шкундина Светлана Анатольевна
143 Щербакова Ирина Эмзаровна
29 марта стало известно, что в больнице умер Кошеваров Алим Иосифович, 1981 года рождения, гражданин Беларуси.
Непосредственные исполнители теракта
По данным ФСБ РФ и СК РФ, исполнителями теракта были:
Далерджон Мирзоев, 32 года. Уроженец Таджикистана.
Саидакрами Рачабализода, 30 лет. Уроженец Таджикистана. (При задержании ему отрезали ухо.)
Шамсидин Фаридуни, 25 лет. Уроженец Таджикистана.
Мухаммадсобир Файзов, 19 лет. Уроженец Таджикистана.
Другие фигуранты дела
Диловар Исломов, 24 года. Уроженец Таджикистана.
Аминчон Исломов, 33 года. Родной брат Диловара. Уроженец Таджикистана.
Исроил Исломов, 64 года. Отец Аминчона и Диловара. Уроженец Таджикистана.
Алишер Касимов, 32 года. Уроженец Киргизии.