Washington Post: власти США предупреждали Москву, что "Крокус" под угрозой атаки

Власти США за две недели до теракта в подмосковном Crocus City Hall предупреждали власти РФ, что концертный зал может стать целью атаки, пишет в издании The Washington Post журналист Шейн Харрис со ссылкой на американских чиновников, знакомых с ситуацией.

Согласно указанным источникам, американские власти более чем за две недели сообщили российской стороне, что Crocus City Hall может стать мишенью для террористов – США передали эти данные РФ за день до того, как американское посольство в Москве распространило предупреждение о возможном теракте в российской столице в марте.

Отмечается, что Вашингтон, передавая эту информацию, рисковал, так как это могло поставить под угрозу раскрытия источники разведданных.

Теракт в Подмосковье

Теракт в подмосковном Crocus City Hall был совершен вечером в пятницу, 22 марта 2024 года. Не менее 144 человек погибли. Более 200 получили ранения и травмы.

По данным российских властей, теракт совершили четверо мужчин – выходцев из Таджикистана.

Вечером в 22 марта четверо мужчин, вооруженных автоматическими винтовками и ножами, вошли в здание Crocus City Hall, расстреляли множество людей, устроили пожар, а потом смогли беспрепятственно покинуть место преступления, скрывшись на автомобиле. Позже ФСБ РФ объявило о задержании всех четырех исполнителей теракта в Брянской области, назвав их имена и опубликовав фото и видео с места задержания. При этом было заявлено, что всего задержано 11 подозреваемых.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" – "Вилаят Хорасан".

МЧС РФ опубликовало список жертв теракта. В этом списке были названы имена 143 человек.

1 Абдулова Татьяна Анатольевна

2 Агапова Людмила Сергеевна

3 Альмухаметов Илья Игоревич

4 Амченцев Игорь Николаевич

5 Аредов Александр Альбертович

6 Баклемышев Александр Борисович

7 Башлыков Дмитрий Николаевич

8 Берневик Жанна Александровна

9 Беспалая Юлия Валерьевна

10 Бойко Татьяна Сергеевна

11 Бондарь Наталья Владимировна

12 Бондарь Светлана Владимировна

13 Бугерская Кристина Геннадьевна

14 Будько Григорий Вячеславович

15 Быков Сергей Алексеевич

16 Бычков Денис Алексеевич

17 Веденеева Ирина Владимировна

18 Вербенин Максим Александрович

19 Виниченко Алексей Дмитриевич

20 Виноградова Ольга Александровна

21 Волков Алексей Вячеславович

22 Волков Михаил Александрович

23 Волкова Анна Владимировна

24 Гайкович Александр Владимирович

25 Гайкович Светлана Анитовна

26 Гарина Ольга Владимировна

27 Герасимов Александр Сергеевич

28 Глезер Татьяна Викторовна

29 Громов Вадим Кириллович

30 Гулжигит Кызы Маиза

31 Гусейнов Вугар Фуад оглы

32 Долина Георгий Дмитриевич

33 Долина Илона Валерьевна

34 Долина Мария Дмитриевна

35 Дорофеев Павел Николаевич

36 Дорофеева Екатерина Геннадьевна

37 Ежова Ирина Петровна

38 Еленич Андрей Алексеевич

39 Емельяненко (Содрицова) Анастасия Ярославовна

40 Жеуров Дмитрий Олегович

41 Жусупова Эдита Бакытбековна

42 Зайцев Алексей Александрович

43 Зудина Наталья Николаевна

44 Иванова Инна Анатольевна

45 Измайлов Дмитрий Юрьевич

46 Исраелян Лилит Хачиковна

47 Кадышева Мария Сергеевна

48 Казаков Дмитрий Николаевич

49 Карпова Ульяна Владимировна

50 Киктев Константин Иванович

51 Киктева Светлана Алексеевна

52 Ким Яна Юрьевна

53 Климов Александр Анатольевич

54 Коваленкова Яна Юрьевна

55 Костикова Наталья Анатольевна

56 Костюченко Кристина Игоревна

57 Костюченко Павел Николаевич

58 Кохаева Татьяна Анатольевна

59 Кулик Вадим Александрович

60 Кушнер Екатерина Геннадьевна

61 Ладейщикова Виктория Владимировна

62 Лаптев Сергей Михайлович

63 Мажорова Ольга Валерьевна

64 Макарская Анна Александровна

65 Макарская Татьяна Александровна

66 Максюшин Родион Анатольевич

67 Манюрова Альбина Маратовна

68 Марухно Андрей Иванович

69 Масленикова Ирина Ивановна

70 Мирошниченко Андрей Николаевич

71 Морякина Светлана Вячеславовна

72 Мухамеджанов Павел Экрамович

73 Немальцева Валентина Валентиновна

74 Немов Константин Сергеевич

75 Нерета Диана Владимировна

76 Николаенков Валентин Викторович

77 Новоселова Екатерина Павловна

78 Окишев Павел Сергеевич

79 Окишева Ирина Александровна

80 Онищенко Андрей Ильич

81 Павловский Олег Юрьевич

82 Павлютенков Михаил Григорьевич

83 Пивоварова Татьяна Владимировна

84 Пихновская Татьяна Борисовна

85 Плаксина Анна Васильевна

86 Погодаева Яна Олеговна

87 Помараев Юрий Николаевич

88 Поплавская Анастасия Олеговна

89 Поплавская Олеся Алексеевна

90 Попов Дмитрий Сергеевич

91 Попова Екатерина Владимировна

92 Репина Татьяна Алексеевна

93 Ржевская Наталья Арноевна

94 Роганов Аресний Романович

95 Рудницкий Алексей Евгеньевич

96 Сельдева Ольга Сергеевна

97 Семенов Александр Александрович

98 Смазнов Владимир Викторович

99 Смоляков Егор Андреевич

100 Смыслов Дмитрий Николаевич

101 Смыслова Ирина Владимировна

102 Содрицов Владислав Ярославович

103 Содрицов Ярослав Николаевич

104 Содрицова Ирина Евгеньевна

105 Соколов Роман Владимирович

106 Старикова Эллина Олеговна

107 Степанова Анастасия Юрьевна

108 Субботина Валентина Сергеевна

109 Супрун Владимир Николаевич

110 Сыропятов Андрей Владимирович

111 Сытников Олег Викторович

112 Сытникова Людмила Витальевна

113 Талецкий Константин Сергеевич

114 Тарасов Михаил Александрович

115 Тверитин Алексей Юрьевич

116 Терешко Николай Анатольевич

117 Титишов Андрей Дмитриевич

118 Ткачев Андрей Вячеславович

119 Топоев Андрей Федосеевич

120 Топоева Ольга Вячеславовна

121 Трунтова Любовь Александровна

122 Умерова Татьяна Анитовна

123 Усачева Ирина Викторовна

124 Уткина Вероника Марковна

125 Федорова Татьяна Владимировна

126 Фигурин Игорь Евгеньевич

127 Фигурина Анна Александровна

128 Фигурина Злата Игоревна

129 Фирсова Ирина Александровна

130 Ченгаева Виктория Анатольевна

131 Черников Константин Сергеевич

132 Черникова Наталья Петровна

133 Чернов Денис Леонидович

134 Черняев Николай Николаевич

135 Чечина Юлия Евгеньевна

136 Чумаков Анатолий Александрович

137 Чумакова Наталья Александровна

138 Шалаев Артем Юрьевич

139 Шершнев Дмитрий Валентинович

140 Шеханов Алексей Сергеевич

141 Шиховцев Олег Сергеевич

142 Шкундина Светлана Анатольевна

143 Щербакова Ирина Эмзаровна

29 марта стало известно, что в больнице умер Кошеваров Алим Иосифович, 1981 года рождения, гражданин Беларуси.

Непосредственные исполнители теракта

По данным ФСБ РФ и СК РФ, исполнителями теракта были:

Далерджон Мирзоев, 32 года. Уроженец Таджикистана.

Саидакрами Рачабализода, 30 лет. Уроженец Таджикистана. (При задержании ему отрезали ухо.)

Шамсидин Фаридуни, 25 лет. Уроженец Таджикистана.

Мухаммадсобир Файзов, 19 лет. Уроженец Таджикистана.

Другие фигуранты дела

Диловар Исломов, 24 года. Уроженец Таджикистана.

Аминчон Исломов, 33 года. Родной брат Диловара. Уроженец Таджикистана.

Исроил Исломов, 64 года. Отец Аминчона и Диловара. Уроженец Таджикистана.

Алишер Касимов, 32 года. Уроженец Киргизии.