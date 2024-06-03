Kyiv Post: украинский спецназ воюет с российскими наемниками на израильской границе

Украинское издание Kyiv Post

публикует видео, на котором, как утверждается, заснято уничтожение в Сирии бойцами спецназа военной разведки Украины и оппозиционными сирийскими ополченцами группы российских наемников.

СМИ сообщает, что запись сделана в марте 2024 года и речь идет о подразделении спецназа ГУР "Химик". Отмечается, что украинские бойцы продолжают вести боевые действия против России на юге Сирии, в том числе, на контролируемой режимом части Голанских высот.

Сотрудник ГУР, с которым беседовал корреспондент издания, рассказал, что украинские бойцы и сирийские ополченцы провели множество операций против объектов российской инфраструктуры: блокпостов, конвоев, укрепленных позиций, складов.

В публикации отмечается, что в Сирии находятся тысячи российских военнослужащих. При этом переброска значительного количества войск на войну с Украиной сделала российский контингент в Сирии более уязвимым.

Одновременно проводится вербовка сирийцев для участия в военных действиях против Украины через расположенный на базе Хмеймим "Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев". Там наемникам выдают российский паспорт и отправляют воевать.

В мае 2023 года глава ГУР Кирилл Буданов отдал приказ "уничтожать российских военных преступников, где бы они ни находились". Выполняя этот приказ, украинские бойцы действуют не только в Сирии, но и в Судане, сообщает издание.