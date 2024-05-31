Амит Сегаль сообщил о скором начале расследования в отношении министра транспорта Мири Регев

Политический обозреватель Амит Сегаль в своей авторской колонке в "Едиот Ахронот" сообщил со ссылкой на свои источники, что юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара распорядилась начать уголовное расследование в отношении министра транспорта Мири Регев ("Ликуд") в связи с изложенными в журналистском расследовании Равива Друкера фактами.

При этом Сегаль скептически отзывается о судьбе данного расследования, напоминая, что расследования в отношении главы правительства Биньямина Нетаниягу и его окружения тянутся уже долгие годы и ни к чему не привели.

Напомним, в нашумевшем расследовании Равива Друкера основным источником информации, вернее, поставщиком информации, является один из бывших сотрудников канцелярии Мири Регев, бывший глава профессионального штаба минтранса в канцелярии министра Йонатан Йосеф. Сама Регев обвинила Йосефа в похищении документов и подала соответствующее заявление в полицию.

Йосеф подробно рассказал о системе работы Мири Регев на посту министра транспорта: большую часть ее распорядка дня занимают политические вопросы и политические встречи, тогда как на профессиональную деятельность собственно сферы транспорта и подчиненного ей министерства Регев уделяет все меньше и меньше времени.

"Политические вопросы" – это, прежде всего, вопросы внутренних раскладов в правящей партии. У канцелярии министра, утверждает Йонатан Йосеф, есть очень четкая система приоритетов, в которой каждому мэру, каждому населенному пункту, каждому обращающемуся присваивается определенный цвет. Эта система называется "светофор", и она регулирует срочность и обязательность выполнения поступающих просьб на основании принадлежности обращающегося к "Ликуду" и далее – на основании способности обращающегося принести самой Мири Регев голоса активистов "Ликуда" на праймериз партии.

Волшебным образом города, во главе которых стоят активисты "Ликуда", способные на праймериз дать Регев много голосов ликудников из своего города, получают проекты, бюджеты, дороги и другие важные и приятные бонусы от министерства транспорта. А города, возглавляемые активистами других партий или самовыдвиженцами, находятся в конце списка приоритетов, если вообще в него попадают.

Друкер показывает пометки на таблицах, сделанные ближайшими советниками министра или самой Мири Регев: против "нужных" городов стоят галочки, против тех, мэры которых не поднимут Регев выше в предвыборном списке партии – прочерк. Главы муниципалитетов и местных советов, не "приближенные" к Центру "Ликуда", признаются в программе: они просили встречи с министром транспорта по поводу опасной трассы, замороженного проекта железнодорожной станции, разметки, способной спасти жизни людей, но так и не смогли пробить эту стену. "Не назначать", – гласит пометка от руки на перечне обращений.