СМИ опубликовали спутниковый снимок базы "Неватим": виден незначительный ущерб

СМИ анализируют спутниковый снимок от компании Planet, переданный через агентство Associated Press, на котором показана часть израильской авиабазы "Неватим" после иранского ракетного удара 1 октября 2024 года.

Отметим, что эта фотография не входит в основной пакет подписки AP.

В частности, снимок анализирует редакция издания India Today.

На спутниковом снимке показана небольшая часть авиабазы "Неватим" в Негеве, к востоку от Беэр-Шевы. На этом снимке видны по меньшей мере три поражения: в одном случае баллистическая ракета попала в крышу укрепленного ангара, но, судя по всему, не смогла пробить ее; в двух других случаях ракеты попали в грунт, не причинив значительного ущерба.

На снимке не видно ни одного поражения авиатехники.

Давать какую-либо оценку в целом по ущербу базе "Неватим" данный спутниковый снимок не позволяет, так как на нем показана лишь примерно одна пятая часть территории авиабазы.

ЦАХАЛ ранее сообщал о "незначительном ущербе".

Иран утверждал, что якобы уничтожены десятки самолетов пятого поколения F-35. Утверждение Ирана крайне сомнительно, так как во время ракетной атаки истребители F-35 были в воздухе (как и многие другие самолеты, базирующиеся на "Неватим") и отражали ракетную атаку. ЦАХАЛ не подтверждал ущерб самолетам в результате иранского ракетного удара.