Axios: наиболее вероятная цель израильского ответного удара – нефтяная инфраструктура Ирана

Как сообщает Axios, Израиль планирует мощный ответный удар на иранскую атаку 1 октября. В качестве основной цели называются объекты нефтяной инфраструктуры Исламской республики Иран. Обозреватель Барак Равид отмечает, что Иран и Израиль как никогда близки к полномасштабной войне, которая может охватить весь Ближний Восток.

Иран заявил, что, если Израиль ответит на запуск почти 200 иранских ракет, будет нанесен новый ракетный удар. В таком случае, говорят представители Израиля, могут быть атакованы объекты иранской ядерной инфраструктуры. Вопрос, как на это отреагирует Иран, остается открытым, однако в Иерусалиме не исключают, что Иран пойдет ва-банк.

Наряду с атакой объектов нефтяной инфраструктуры в Израиле рассматривают возможность ударов по иранской системе ПВО и точечных ликвидаций. После апрельской атаки со стороны Ирана была уничтожена батарея С-300. Это стало символическим ответом, призванным положить конец кризису. На это раз удар будет более мощным, говорят в Иерусалиме.

Правительство Израиля провело вечером 1 октября заседание в подземном бункере под Иерусалимом. В это время и был нанесен иранский удар. "Иран совершил серьезную ошибку и заплатит за нее", – заявил глава правительства Биньямин Нетаниягу. Заседание продолжалось несколько часов, однако оперативных решений принято не было.

Причина этого, утверждает высокопоставленный источник, – намерение проконсультироваться с администрацией США. Несмотря на то, что израильский ответ будет самостоятельным, еврейскому государству потребуется помощь США в отражении нового иранского удара. Потребуются дополнительные боеприпасы и другие формы поддержки.