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CNN: Синуар пытается использовать любую слабость Нетаниягу

время публикации: 03 сентября 2024 г., 09:27 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 09:29
CNN: Синуар пытается использовать любую слабость Нетаниягу
Itai Ron/Flash90

На сайте CNN опубликована статья Ника Робертсона под заголовком "Бурные выходные для израильтян оставляют Нетаниягу меньше вариантов, чем когда-либо".

О ситуации в Израиле в публикации сказано так: "Страна чувствует себя на пороге важного поворотного момента". Автор заявляет: "Страна охвачена растущими протестами и забастовками профсоюзов, предстоящие недели для Израиля непредсказуемы. Эти проверенные демократические инструменты перемен уже свергали правительства, но хорошо бы помнить, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу – мастер политического выживания".

В публикации CNN говорится, что лидер ХАМАСа Яхья Синуар пытается использовать "любую слабость Нетаниягу".

"В отличие от палестинцев в Газе, израильтяне могут восстать, чтобы бросить вызов своему руководству", – пишет Робертсон. При этом он приводит слова участников антиправительственной демонстрации о том, что они не верят в то, что их действия повлияют на решения Нетаниягу.

Автор статьи называет министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра финансов Бецалеля Смотрича "крайне правыми националистами". "Свержение Нетаниягу станет для них выстрелом в ногу", – пишет он.

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