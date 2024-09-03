Wall Street Journal: "Давление США должно быть направлено на ХАМАС"

Американское издание Wall Street Journal опубликовало редакционную статью под заголовком "ХАМАС убил шестерых заложников, а обвиняют Израиль".

"ХАМАС, вероятно, не может поверить своей удаче – или в отсутствие моральной серьезности у своих врагов. Террористы убивают шестерых израильских заложников, включая одного американца с двойным гражданством, и Израиль внезапно оказался под давлением, чтобы пойти на уступки – ХАМАСу", – говорится в статье.

WSJ подчеркивает очевидность того, что ответственность в данной ситуации исключительно на террористах ХАМАСа, захвативших заложников 7 октября 2023 года и отказывающихся освободить их после нескольких раундов переговоров при посредничестве США.

"Однако реакция Белого дома, британского правительства, западной прессы и части общества в Израиле заключается в том, чтобы обвинять израильское правительство. В понедельник в односложном ответе на пресс-конференции господин Байден обвинил премьер-министра Биньямина Нетаниягу в том, что он не сделал достаточно для заключения сделки по заложникам", – отмечается в редакционной статье WSJ.

Новое лейбористское правительство Великобритании выбрало понедельник, чтобы объявить, что после проверки оно приостанавливает 30 лицензий на экспорт оружия в Израиль. Объяснено это "риском" того, что оружие может быть использовано в нарушение гуманитарных законов против палестинцев, пишет американское издание. "Имеет ли правительство Кира Стармера в виду нарушения, такие как стрельба ХАМАСа невинным людям в голову? Или оно опасается, что антиизраильский депутат Джереми Корбин сформирует группу независимых "прогазовских" членов?" – задается вопросом редакция WSJ.

В публикации указывается на тот факт, что ранее в туннеле под Рафиахом, примерно в том же районе, где были найдены тела шести застреленных террористами заложников, был найден живым другой израильтянин, который провел в плену почти 11 месяцев – Каид Фархан аль-Кади. Он был спасен израильскими военными. При упоминается о том, что администрация Байдены "не пускала Израиль в Рафиах в течение трех месяцев". Вице-президент Камала Харрис заявляла, что вторжение в Рафиах обречет его мирных жителей. Но ЦАХАЛу удалось разгромить бригаду ХАМАСа в Рафиахе с небольшими потерями среди гражданского населения, отмечается в статье.

WSJ отмечает, что 1 сентября Джо Байден и Камала Харрис обвиняли ХАМАС, но продолжали говорить о необходимости прекращения огня в Газе.

"Казнив заложников, ХАМАС, должно быть, полагал, что это усилит давление на Нетаниягу. Многие израильтяне требуют, чтобы он пошел на больше уступок в отношении сделки, потому что ХАМАС отверг несколько последних, включая предложения США, которые принял Нетаньяху. Крупнейший профсоюз Израиля провел короткую забастовку в понедельник, требуя сделки. Другие называют это уступкой терроризму; правоцентристская группа семей заложников теперь требует прекращения переговоров и усиления военного давления на ХАМАС. Выбор тяжелый, и лидерам Израиля не нужно давление США, обусловленное американским календарем выборов... Израиль предлагает беспрецедентные стратегические уступки и рискует жизнями своих солдат, чтобы освободить заложников. Давление США должно быть направлено на ХАМАС, который захватил заложников и убил их", – резюмирует редакция WSJ.