Reuters: план Трампа по Украине предусматривает территориальные уступки без вступления в NATO

Советники будущего президента США Дональда Трампа выдвигают предложения о путях прекращения полномасштабной войны в Украине, развязанной властями России в феврале 2022 года. Как отмечает Reuters, эти предложения звучат и публично, и в частных обсуждениях.

Как пишут Грэм Слэттери и Джонатан Ландей, речь идет о том, что значительные территории Украины, оккупированные российской армией, будут переданы России, при этом тема будущего вступления Украины в NATO будет снята с повестки дня.

"Советники Трампа попытаются заставить Москву и Киев начать переговоры методом кнута и пряника, включая прекращение военной помощи Киеву, если украинцы не согласятся на переговоры, но увеличение помощи (Киеву), если президент России Владимир Путин откажется (от переговоров)", – говорится в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что он может быть открыт для переговоров.

Хотя Зеленский по-прежнему настроен на членство в NATO, на этой неделе он заявил, что Украина должна найти дипломатические решения для возвращения некоторых из своих оккупированных территорий.

Однако президент РФ Владимир Путин, судя по всему, на переговоры пока не настроен. Как пишет Reuters, "он никуда не торопится".

Россия контролирует Крым (с 2014 года), захватила около 80% Донецкой и Луганской областей, более 70% Запорожской и Херсонской области, а также небольшие части Николаевской и Харьковской областей Украины.