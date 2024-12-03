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Эйнав Ценгаукер, мать заложника и активная демонстрантка, вошла в список 100 женщин года от BBC

Заложники
время публикации: 03 декабря 2024 г., 19:01 | последнее обновление: 03 декабря 2024 г., 19:06
Эйнав Ценгаукер, мать заложника и активная демонстрантка, вошла в список 100 женщин года от BBC
Avshalom Sassoni/Flash90

Мать похищенного террористами ХАМАСа в "черную субботу" Матана Ценгаукера и одна из вдохновительниц протестов с требованием немедленного заключения сделки с ХАМАСом Эйнав Ценгаукер вошла в список 100 женщин 2024 года, опубликованный британской телерадиокомпанией BBC.

"Активистка и мать-одиночка Эйнав Ценгаукер – мать 24-летнего Матана Ценгаукера, который был захвачен в заложники во время нападения ХАМАСа 7 октября, – сказано в сопроводительном тексте BBC. – Девушка ее сына Илана также была похищена и вернулась в рамках обмена пленными. С тех пор Эйнав постоянно привлекает внимание к кризису с заложниками, призывая лидеров принять меры и объединяя людей на демонстрациях неделя за неделей".

Ранее Эйнав Ценгаукер голосовала за "Ликуд", но из-за того, что правительство так и не смогло найти способ вернуть заложников домой, она все более и более откровенно критикует его и требует соглашения о прекращении огня и освобождения оставшихся заложников.

Помимо Эйнав Ценгаукер, в списке "100 женщин года" присутствуют еще две израильтянки – левая активистка Даниэль Кантор и соосновательница движения "Женщины Стены" Анат Хоффман, а также несколько палестинок – неонатолог из Газы Ширин Абед, журналистка из Газы Плестия Аль-Акуад, инженер по агрокультурам Энас аль-Рул и ливанская журналистка Кристина Асси, которая была ранена при израильском авиаударе.

BBC отмечает, что набирает кандидаток в этот список среди женщин, которые за последние 12 месяцев попадали в важные заголовки, которые добились важных достижений и повлияли на развитие общества.

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