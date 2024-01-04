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    Пресса

    New York Times: Хаменеи не хочет прямой конфронтации с Америкой после теракта в Кермане

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    New York Times: Хаменеи не хочет прямой конфронтации с Америкой после теракта в Кермане
    Office of the Iranian Supreme Leader via AP

    Верховный лидер Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи после взрывов в городе Керман призвал избегать втягивания Ирана в прямую конфронтацию с США, пишет The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

    По данным иранских властей, в результате теракта в Кермане во время памятных церемоний по случаю четвертой годовщины гибели командира подразделения "Кудс" генерала Касема Сулеймани, погибли более 100 человек, свыше 200 получили ранения и травмы. Власти Ирана объявили 4 января днем национального траура в связи со взрывами.

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    Авторы публикации, Вивиан Йи и Фарназ Фассихи, сообщают, что аятолла Хаменеи призвал руководство иранских силовых структур проявлять "стратегическое терпение" и избегать втягивания Ирана в прямую военную конфронтацию с США. Источники NYT сообщают, что Хаменеи приказал военным ограничить ответные меры тайными операциями против Израиля или нападениями шиитских прокси-группировок на базы США в Сирии и Ираке.

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    При этом в публикации сообщается, что Али Хаменеи возлагает ответственность на Израиль, считая, что израильтяне, стоят не только за ликвидацией около Дамаска координатора КСИР бригадного генерала Саида Резы Мусави и ликвидацией в Бейруте одного из лидеров ХАМАСа Салаха аль-Арури, но и за взрывами в Кермане, стремясь "отвлечь внимание от международного возмущения войной в Газе".

    Издание Wall Street Journal пишет, что Израиль заверил своих союзников, что он не имеет отношения ко взрывам в Кермане.

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