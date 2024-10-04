Telegraph: После визита Нетаниягу в туалете Джонсона нашли "прослушку"

Британское издание Telegraph цитирует новую книгу мемуаров бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона "Unleashed", вынося в заголовок статьи упоминание об одной пикантной и необычной истории.

Джонсон пишет в своей книге, что в 2017 году, когда он занимал пост министра иностранных дел, его посетил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Во время встречи израильский премьер извинился и отлучился в туалет, где пробыл некоторое время. Позже, как утверждает Джонсон, охрана во время регулярного осмотра обнаружила в туалете подслушивающее устройство в громоотводе.

"Это может быть совпадением, а может и нет", – пишет Джонсон. Рассказывать какие-либо дополнительные подробности по этому поводу корреспонденту Telegraph он отказался.

В публикации отмечается, что примерно в то же время Израиль обвинили в установке подслушивающих устройств в Белом доме.

"Хотя господин Нетаниягу никогда не работал в "Мосаде", израильском шпионском агентстве, известно, что он тесно сотрудничал с ними", – сказано в статье Telegraph.