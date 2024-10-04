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WSJ: Преемника Насраллы попытались уничтожить вместе с другими лидерами "Хизбаллы"

время публикации: 04 октября 2024 г., 12:50 | последнее обновление: 04 октября 2024 г., 13:08
Хашим Сафи ад-Дин
AP Photo/Bilal Hussein

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что ВВС ЦАХАЛа атаковали здания в Бейруте, под которыми проходила встреча вероятного преемника Насраллы на посту генсека "Хизбаллы" Хашима Сафи ад-Дина с другими высокопоставленными должностными лицами организации.

По всей видимости, речь идет о заседании Совета Шуры "Хизбаллы". Если это так, то руководству этой террористической организации мог быть вновь нанесен значительный и крайне болезненный урон.

В статье Стивена Калина и Рори Джонса отмечается, что пока неизвестно, был ли ликвидирован Хашим Сафи ад-Дин. Но, в любом случае, символично, что вскоре после иранского массированного ракетного удара, который был ответом на ликвидацию Хасана Насраллы и других лидеров "оси", Израиль вновь атаковал руководство "Хизбаллы".

WSJ обращает внимание на тот факт, что ЦАХАЛ заранее предупредил жителей Бейрута о необходимости покинуть районы, где могут находиться штабы "Хизбаллы". Потом был нанесен мощный авиаудар, вследствие которого были полностью разрушены четыре здания в нескольких километрах от аэропорта Бейрута.

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