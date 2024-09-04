The Guardian: Какие страны запретили или ограничили продажи оружия Израилю?

Британское издание The Guardian опубликовало статью под заголовком "Какие страны запретили или ограничили продажи оружия Израилю?"

Великобритания стала последней страной, изменившей свою позицию по продажам оружия Израилю, который зависит от международного импорта вооружений, особенно на фоне войны в Газе.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил на этой неделе, что Лондон приостанавливает 30 из 350 существующих лицензий на оружие. Он сослался на двухмесячную внутреннюю проверку, которая показала, что Израиль, как оккупирующая держава, не выполнил свою обязанность по обеспечению поставок продуктов, необходимых для "выживания населения Газы".

Решение об ограничении продаж, которое правозащитные группы раскритиковали как полумеру, не включает в себя сведения о британском производстве современных истребителей F-35, используемых Израилем.

Далее по странам.

Италия

Министр иностранных дел Антонио Таяни объявил в январе, что Рим принял решение после 7 октября не поставлять больше оружия в Израиль. Однако с тех пор правительство признало, что ранее подписанные соглашения соблюдаются.

Италия является третьим по величине поставщиком военной техники в Израиль, но на ее долю приходится менее 1% от общего объема импорта вооружений в Израиль, согласно данным лондонской исследовательской благотворительной организации Action on Armed Violence.

Испания

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил в январе, что Испания не продавала оружие Израилю с 7 октября. В мае правительство пошло еще дальше, объявив, что запретит судам, перевозящим оружие в Израиль, заходить в испанские порты. Мадрид стал одним из самых критически настроенных голосов в Европе по поводу войны в секторе Газы.

Канада

В марте парламент Канады согласился на голосовании (необязывающем) прекратить будущие военные продажи Израилю. Министр иностранных дел Мелани Жоли заявила Toronto Star в то время, что поставки оружия прекратятся: "Это реально", – сказала она.

Бельгия

В Бельгии власти ограничили продажу оружия Израилю. Бельгийское правительство также проводило кампанию за запрет на территории всего ЕС.

Нидерланды

В феврале голландский суд постановил, что правительство обязано прекратить поставки деталей для истребителей F-35 в Израиль из-за явного риска серьезных нарушений международного гуманитарного права. Однако это решение не распространялось на компоненты, отправляемые в такие государства, как США, которые затем могли быть доставлены в Израиль.

Где нет запрета на продажу оружия Израилю?

США

Из-за разногласий по поводу продажи оружия США и многие другие страны не раскрывают полных данных о своей торговле оружием. Однако, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, Вашингтон является крупнейшим военным спонсором Израиля, поставляя, по оценкам, 69% от всего экспорта оружия в Израиль

Джо Байден раскритиковал действия Израиля, назвав его бомбардировки "неизбирательными", но президент отказался прекратить продажу американских бомб. В мае администрация приостановила поставки в Израиль тяжелых бомб, разрушающих бункеры, но возобновила некоторые поставки в июле.

Германия

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, около 30% мирового экспорта оружия в Израиль поступает из Германии. Продажи включают переносное противотанковое оружие и патроны для автоматического и полуавтоматического огнестрельного оружия.

Берлин считает поддержку еврейского государства вопросом государственного интереса из-за своей ответственности за Холокост.

Дания

Дания вносит свой вклад в программу F-35 и борется с судебным иском нескольких правозащитных групп, включая Amnesty International, которые стремятся заблокировать продажу оружия Израилю.