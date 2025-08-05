"Аруц 7": на борту испанской авиакомпании евреи получили обед с надписью Free Palestine

"Аруц 7" рассказывает о новом антисемитском инциденте, происшедшем на борту испанской авиакомпании. На этот раз отличился национальный авиаперевозчик – Iberia.

На рейсе, направлявшемся из Буэнос-Айреса в Мадрид, несколько пассажиров-евреев получили еду с надписью на упаковке Free Palestine или просто FP – аббревиатуру того же призыва к изгнанию евреев с Земли Израиля.

Комитет Еврейской общины Аргентины по борьбе с антисемитизмом резко осудил инцидент и потребовал немедленно принять меры в отношении Iberia.

Напомним, что двумя неделями ранее в центре антисемитского скандала оказалась Vueling – дочерняя компания национального испанского авиаперевозчика. Она сняла с рейса около 50 еврейских детей из Франции, возвращавшихся из летнего лагеря в Испании. 21-летняя вожатая была задержана полицией.

Компания сообщила, что дети вели себя неприемлемо, мешая работе бортпроводников. По словам самих детей, они пели песни на иврите.