СМИ: в результате землетрясения пострадала база атомных подлодок на востоке России

Российская база атомных подводных лодок "Рыбачий" (в районе Вилючинска) была повреждена в результате мощнейшего землетрясения на Камчатке, произошедшего неделю назад. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Planet Labs, пишет американское издание The New York Times.

Атомные подлодки базировались примерно в 130 километрах от эпицентра землетрясения, магнитуда которого достигала 8,8, отмечают журналисты Наталья Васильева и Джош Холдер.

Согласно спутниковым снимкам, плавучий пирс на базе подводных лодок "Рыбачий", по-видимому, получил серьёзные повреждения. Одна секция пирса оторвалась от причала.

Других серьёзных повреждений не видно, и несколько судов, включая пять подводных лодок, были замечены пришвартованными у пирсов поблизости, отмечает NYT.

Официальных заявлений о повреждениях на базе не поступало, и российские СМИ ничего не сообщали по этому поводу. Международные организации, контролирующие ядерные объекты, не сообщали о повышенном уровне радиации в этом районе.

О повреждениях на той же базе несколько дней назад писало британское издание The Telegraph со ссылкой на снимки, сделанные спутником Umbra Space 31 июля. База "Рыбачий" расположена в бухте Крашенинникова в южной части Авачинской губы, примерно в 120 километрах от очага землетрясения, произошедшего в Тихом океане. Бухта находится в два раза ближе к очагу землетрясения, чем порт Северо-Курильск, получивший повреждения из-за цунами. Высокие волны достигли базы спустя 15 минут после землетрясения, отмечалось в статье The Telegraph. Нет никаких признаков, указывающих на то, что атомные подводные лодки, расположенные на базе, получили повреждения, пояснил тогда изданию научный сотрудник Королевского института объединенных служб (RUSI) Сидхарт Каушал. По его словам, у причала был пришвартован надводный корабль, а не подводная лодка. Повреждено ли что-то кроме причала, неясно, сказал Каушал.