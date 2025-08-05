"Мако": израильтяне, приехавшие в Краков, столкнулись с угрозой убийства

Израильская супружеская пара, которая отправилась с тремя детьми в семейный отпуск в Польшу и Словакию, столкнулась с проявлением антисемитизма в Кракове. Об этом пишет журналист портала "Мако" Асаф Вакнин.

Они заранее арендовали квартиру в Кракове и, подъезжая к дому, написали в WhatsApp принимающей стороне, чтобы уточнить, на каком этаже находится квартира. В ответ были получены сообщения: "Свобода Палестине" и "Я вас убью".

Потрясенным израильтянам удалось найти жилье на ближайшую ночь, однако дальнейшие их планы оказались под вопросом – нужно найти жилье на оставшиеся дни в Кракове. Они раздумывают над тем, чтобы вообще покинуть город.

Портал напоминает, что отправившиеся за границу израильтяне все чаще сталкиваются с антисемитизмом. Днем ранее "Мако" сообщил об израильтянах, которых отказали обслужить в одном из ресторанов Загреба, узнав, откуда они приехали в Хорватию.