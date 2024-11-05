"Аш-Шарк аль-Аусат": ЦАХАЛ создает на юге Ливана буферную зону на выжженной земле

Выходящая в Лондоне саудовская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на исследователя "Международной информационной компании" Мухаммада Шамс ад-Дина пишет, что израильская армия практически полностью уничтожила 29 приграничных населенных пунктов на юге Ливана – от Ан-Накуры на западе до Шебаа на востоке.

В этом списке такие деревни, как Айта ад-Дин, Айта аш-Шааб, Кфар-Кила, Аль-Адайса, Хула, Аз-Захира, Маруахин, Мухайбиб, Аль-Хиам и другие.

В общей сложности, по оценке Шамс ад-Дина, разрушены около 25 тысяч единиц жилья. И процесс продолжается.

Автор публикации Паула Астих пишет, что фактически ЦАХАЛ создает буферную зону около границы Израиля на полностью выжженной земле. Для достижения этой цели задействованы авиация, артиллерия и инженерные подразделения.

Речь идет о создании буферной зоны глубиной около 3 км, чтобы не допустить в будущем вторжения террористов из Ливана на израильскую территорию, как это произошло 7 октября 2023 года на границе Газы.