WSJ: Россия подозревается в подготовке взрывов на борту самолетов западных авиакомпаний

Западные спецслужбы подозревают Россию в подготовке взрывов и пожаров на борту грузовых и пассажирских самолетов, летящих из Европы в США и Канаду.

Издание The Wall Street Journal пишет, что расследование было начато после того, как в июле два взрывных устройства сработали в логистических центрах DHL в Лейпциге и Бирмингеме.

Выяснилось, что взрывчатка на основе магния была помещена в электрические массажеры, отправленные в Великобританию из Литвы. Европейские спецслужбы полагают, что речь идет о тестовой партии, с помощью которой российские спецслужбы пытались выяснить, как доставить подобные устройства на борт самолетов, направляющихся в Северную Америку.

Прокуратура Польши сообщила о задержании четырех человек по подозрению в причастности к пожарам, они также подозреваются в работе на иностранную спецслужбу.

WSJ пишет, что глава польской внешней разведки Павел Шота считает, что за попыткой диверсии стоит Москва. По его мнению, если бы атака была осуществлена, она бы привела к серьезной эскалации в отношениях России и стран Запада. Издание пишет, что мнение Шоты о причастности военной разведки России разделяют спецслужбы и других западных стран.

Редакция WSJ обратилась за комментарием к пресс-службе Кремля. В ответе, полученном от Дмитрия Пескова, говорится: "Мы не слышали ни о каких официальных обвинениях... Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ".