"Радио Свобода". Израиль – Россия – Иран: маршруты одного из начальников ГРУ Аверьянова

В четверг, 5 сентября, на сайте "Радио Свобода" была опубликована статья Марка Крутова "Тель-Авив – Москва – Тегеран. Андрей Аверьянов из ГРУ и сотрудничество с Ираном".

В публикации отмечается, что заместитель главы ГРУ РФ и бывший начальник "солсберийских отравителей" Чепиги и Мишкина Андрей Аверьянов в 2022 году, незадолго до начала вторжения России в Украину, несколько раз посещал Израиль, в том числе – за несколько дней то того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу призвал США не возвращаться в ядерную сделку с Ираном. После начала войны в Украине Аверьянов стал часто ездить в Иран, который быстро превратился в одного из главных поставщиков вооружений для российской армии.

10 февраля 2022 года премьер-министр Израиля Нафтали Беннет попросил США не возобновлять ядерную сделку с Ираном, опасаясь, что это будет содействовать "злонамеренной деятельности Ирана в регионе". В этот же день в Израиль приезжал Андрей Аверьянов. Более того, как показывает база данных о пересечениях границы, Аверьянов прилетал в Израиль и за два дня до этого, 8 февраля. После этого он в Израиль не возвращался, зато совершил еще несколько поездок в Иран.

По данным "Радио Свобода", Аверьянов не менее трех раз ездил в Иран после начала полномасштабной войны в Украине – в начале июня 2022 года, 1 октября 2022 года и 6 октября 2022 года.

Вскоре Аверьянов получил повышение и стал одним из заместителей начальника ГУ Генштаба РФ (ГРУ). Уже в этом статусе Андрей Аверьянов продолжил свои поездки в Иран. Следующая состоялась 26 февраля 2023 года. Спустя две недели, 11 марта, Иран заявил о завершении процедуры закупки истребителей Су-35 у России. Затем Аверьянов прилетал в Иран 12 и 16 июля 2023 года. Публично об этих визитах не сообщалось, в отличие от посещения Аверьяновым ряда африканских стран после мятежа Евгения Пригожина, подчеркивает "Радио Свобода".