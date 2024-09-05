N-12: Иран задействует уголовников для нападений на израильтян в Европе

Как сообщает редакция новостей N-12, Иран мобилизует членов преступных группировок для нападений на израильтян в Европе. Это позволяет режиму аятолл делать вид, что он не причастен к нападениям, и речь идет об уголовных преступлениях.

Согласно публикации, местным спецслужбам известно о подобной деятельности Ирана, и зафиксированы случаи, когда они предупреждали предполагаемых жертв покушений. Не исключается, что информация поступала от израильских спецслужб, которые предпочли не комментировать расследование.

По меньшей мере в одном из случаев проживающим во Франции израильтянам пришлось уехать на родину, а вернувшись в Европу, они сменили несколько мест пребывания.

Чтобы замести следы, "заказом" нападений занимаются законспирированные в Европе террористические ячейки. Для передачи сообщений используются контакты разветвленных преступных сетей, в том числе – наркоторговцев. Исполнители – криминальные элементы.

При этом отмечается, что история сотрудничества Ирана с преступными группировками в террористических целях насчитывает по меньшей мере десятилетие. Однако в прошлом жертвами в основном становились представители иранской оппозиции и группировок, ведущих борьбу с Ираном.