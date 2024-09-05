NBC: родственники американских заложников призывают США договориться с ХАМАСом в обход Израиля

Как сообщает телеканал NBC, семьи удерживаемых ХАМАСом заложников с американским гражданством оказывают давление на администрацию США с тем, чтобы добиться заключения с ХАМАСом сделки без участия израильтян. Цель соглашения – вернуть удерживаемых террористами американцев. Об этом сообщили пять человек, находящихся в курсе обсуждения этого варианта.

Согласно этим источникам, 1 сентября, после того, как стало известно о гибели шести заложников в Рафиахе, среди которых был и гражданин США Гирш Гольдберг-Полин, советник президента США Джейк Салливан встретился с родственниками удерживаемых ХАМАСом американцев. Те призвали чиновника рассмотреть вариант переговоров в обход Израиля.

По словам семей, представители администрации заявили, что готовы рассмотреть любой вариант, однако на сегодняшний день лучший из этих вариантов – соглашение с участием Израиля.

В публикации отмечается, что среди американских родственников похищенных нарастает ощущение, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу не готов заключить соглашение, предусматривающее полное прекращение огня в Газе. По оценке администрации, ХАМАС удерживает четырех живых американцев и тела еще трех граждан США.

Канал отмечает, что впервые возможность заключения соглашения в обход Израиля обсуждалась Белым домом в июне. Однако против этого выступили высокопоставленные представители администрации, и вопрос был снят с повестки дня.