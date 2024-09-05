x
05 сентября 2024
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 сентября 2024
|
05 сентября 2024
|
последняя новость: 10:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

NBC: родственники американских заложников призывают США договориться с ХАМАСом в обход Израиля

время публикации: 05 сентября 2024 г., 10:09 | последнее обновление: 05 сентября 2024 г., 10:16
NBC: родственники американских заложников призывают США договориться с ХАМАСом в обход Израиля
AP Photo/Stephanie Scarbrough

Как сообщает телеканал NBC, семьи удерживаемых ХАМАСом заложников с американским гражданством оказывают давление на администрацию США с тем, чтобы добиться заключения с ХАМАСом сделки без участия израильтян. Цель соглашения – вернуть удерживаемых террористами американцев. Об этом сообщили пять человек, находящихся в курсе обсуждения этого варианта.

Согласно этим источникам, 1 сентября, после того, как стало известно о гибели шести заложников в Рафиахе, среди которых был и гражданин США Гирш Гольдберг-Полин, советник президента США Джейк Салливан встретился с родственниками удерживаемых ХАМАСом американцев. Те призвали чиновника рассмотреть вариант переговоров в обход Израиля.

По словам семей, представители администрации заявили, что готовы рассмотреть любой вариант, однако на сегодняшний день лучший из этих вариантов – соглашение с участием Израиля.

В публикации отмечается, что среди американских родственников похищенных нарастает ощущение, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу не готов заключить соглашение, предусматривающее полное прекращение огня в Газе. По оценке администрации, ХАМАС удерживает четырех живых американцев и тела еще трех граждан США.

Канал отмечает, что впервые возможность заключения соглашения в обход Израиля обсуждалась Белым домом в июне. Однако против этого выступили высокопоставленные представители администрации, и вопрос был снят с повестки дня.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 04 сентября 2024

"Кан": заложники были убиты террористами в Рафиахе после того, как ХАМАС заметил приближение военных
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 сентября 2024

CNN: Синуар пытается использовать любую слабость Нетаниягу
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 03 сентября 2024

Wall Street Journal: "Давление США должно быть направлено на ХАМАС"