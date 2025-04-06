NYT: в Сирии остается более 100 объектов, связанных с химическим оружием

Организация по запрещению химического оружия полагает, что на территории Сирии находится более 100 объектов, связанных с разработкой, производством и хранением химического оружия. Об этом пишет газета The New York Times.

Часть объектов расположена в труднодоступных местах, в том числе – в пещерах. В сирийском арсенале есть зарин, хлорный и горчичный газ. В публикации отмечается: эксперты опасаются, что оружие массового поражения попадет в руки террористов и экстремистов.

NYT напоминает: в 2013 году, после нескольких химических атак против противников режима Башар Асад обещал ликвидировать запасы химического оружия, однако это обещание выполнено не было.

Также отмечается, что объекты химической инфраструктуры – одна из основных целей израильских ударов по сирийской территории. В Израиле напоминают, что террористической группировкой является "Хайят Тахрир аш-Шам", пришедшая к власти в Сирии после свержения Асада.