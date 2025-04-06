CNN: дело Дутерте дает Путину и Нетаниягу основания опасаться ареста

Сайт телеканала CNN публикует статью, посвященную перспективам юридического преследования первых лиц на основании ордеров об аресте, выданных Международным уголовным судом в Гааге. Канал рассматривает как прецедент задержание бывшего президента Филиппин Родриго Дутерте, который был арестован на основании секретного ордера.

При этом отмечается, что в прошлом перед МУС уже представали главы государств и правительств, в основном африканских. Однако особый интерес автора материала Джесси Йонг привлекают президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу.

Канал напоминает: 6 апреля Нетаниягу завершает визит в Венгрию. Его должны были арестовать в этой стране, поскольку Венгрия ратифицировала Римский статут. Однако израильского главу правительства приветствовал венгерский коллега Виктор Орбан, а официальный Будапешт начал процесс выхода из соглашения.

В ближайшие дни Нетаниягу отправится в США – здесь ему не грозит уголовное преследование, поскольку США не подписывали статут. Одной из тем его переговоров с президентом Дональдом Трампом станет борьба с Международным уголовным судом.

Ордер на арест Путина был выдан в марте 2023 года в связи с вывозом украинских детей в Россию. Это заставило его отказаться от участия в саммите BRICS, проходившем в ЮАР. Однако российский лидер совершил визит в Монголию. Несмотря на то, что эта страна подписала статут, Путин получил гарантии безопасности.

МУС не может арестовывать фигурантов дел самостоятельно. В общей сложности за годы своего существования суд выдал 60 ордеров. Но только 11 человек были осуждены, причем все они африканские лидеры, признанные виновными в военных преступлениях.

Однако изменение расклада политических сил на Филиппинах сделало возможным арест Дутерте. Издания выражает надежду, что это произойдет и в других случаях. Цитируемые каналом эксперты выражают надежду, что культуре безнаказанности в мировой политике придет конец.