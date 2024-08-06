Walla: переданные Украине F-16 оснащены израильской электроникой

После российского вторжения в Украину Израиль фактически ввел эмбарго на поставки атакованной стране военного оборудования. Еврейское государство действовало крайне медлительно, даже когда речь шла о защитных вооружениях и системах оповещения об обстрелах.

Однако, сообщает Walla со ссылкой на иностранные публикации, поставки Данией Украине самолетов F-16, которые на днях были представлены украинским президентом, изменили эту ситуацию. На самолетах установлены системы, разработанные израильскими оборонными компаниями Elbit и Rafael.

Так, летчики будут использовать шлемы, позволяющие "взглядом" наводить ракеты на цель. Эти шлемы разработаны Elbit и производятся совместно с американцами, ими оснащается авиация государств NATO.

На видео подготовки украинских летчиков, сделанных в учебном центре NATO в Румынии, можно заметить, что самолеты используют систему наведения Litening производства Rafael. Она значительно увеличивает точность и дальность поражения, продлевая тем самым срок службы платформ, вступивших в строй десятилетия назад.

В публикации отмечается, что поставка Украине F-16 позволит ей успешнее противодействовать российским боевым самолетам и иранским беспилотникам, а новое оборудование повысит шансу на выживание, в том числе, при ударах в российском тылу.