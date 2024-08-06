Axios: ожидаются две волны атак на Израиль – со стороны "Хизбаллы" и Ирана

Президент США Джо Байден был проинформирован представителями силовых структур и разведки, что время и детали атаки Ирана на Израиль пока неясны. Как пишет в Axios Барак Равид со ссылкой на официальные американские источники, разведка США ожидает две волны атак – со стороны "Хизбаллы" и со стороны Ирана и проиранских прокси.

Отметим, что ранее в публикациях Axios называлась вероятная дата начала атаки Ирана на Израиль – 5 августа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен говорил в воскресенье, 4 августа, что иранцы могут атаковать в ближайшие 24-48 часов. В понедельник, 5 августа, никаких значительных происшествий не было, кроме ракетной атаки на авиабазу "Айн аль-Асад" в Ираке, в результате которой были ранены несколько американских военнослужащих.

Представитель США заявил, что Пентагон ожидает новых атак проиранских ополченцев на американские силы в регионе в ближайшие дни.

По оценке американской разведки, Иран и "Хизбалла" еще не согласовали окончательно все детали атаки, пишет Axios.

Представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер заявил на брифинге с журналистами 5 августа, что администрация Джо Байдена передала Ирану сообщение о том, что США будут защищать Израиль, если он подвергнется нападению. "Мы не считаем, что такое нападение неизбежно, и мы пытаемся предотвратить его", – отметил Миллер.

Глава Центрального командования вооруженных сил США (Centcom) Майкл Курилла посетил Израиль в понедельник и встретился с начальником генштаба Армии обороны Израиля генералом Герци А-Леви и министром обороны Йоавом Галантом. Тем временем секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где провел ряд встреч с политическим и военным руководством Исламской республики.