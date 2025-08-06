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El Pais: Испания отказалась от закупки F-35

время публикации: 06 августа 2025 г., 12:32 | последнее обновление: 06 августа 2025 г., 12:33
El Pais: Испания отказалась от закупки F-35
AP Photo/Vadim Ghirda

Как пишет El Pais со ссылкой на информированные источники, Испания отказалась от планов закупки американских боевых самолетов пятого поколения F-35 – несмотря на увеличение оборонных расходов до 2% от валового внутреннего продукта.

Правительство ассигновало на оборонные закупки более 10 миллиардов евро, однако 85% от этой суммы Испания намерена потратить в Европе. Таким образом, план закупок американских самолетов остался без финансирования.

Отметим, что на саммите NATO, проходившем в июне, социалистический премьер-министр Испании Педро Санчес отказался увеличивать оборонный бюджет до 5% ВВП, что вызвало критику со стороны президента США Дональда Трампа, который пригрозил Испании увеличением пошлин.

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