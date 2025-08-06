Reuters: Путин проигнорирует ультиматум Трампа по Украине

Как сообщили информированные источники агентству Reuters, президент России Владимир Путин намерен проигнорировать ультиматум президента США Дональда Трампа прекратить военные действия в Украине. Срок ультиматума истекает 8 августа.

Путин уверен, что санкции, которыми угрожает Трамп, не смогут нанести существенного урона российской экономике. Он считает, что российская армия может выиграть войну, то есть захватить Луганскую, Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, уже объявленные российскими.

Российский лидер не хочет злить Трампа и отдает себе отчет в том, что это приведет к ухудшению российско-американских отношений, но он считает свою "историческую миссию" более важной, тем более, что военные заверили его: в два-три месяца украинских фронт рухнет.