WSJ: оккупация Газы обойдется Израилю в 35 млрд шекелей ежегодно

Американское издание The Wall Street Journal задается вопросом, во что обойдется Израилю оккупация сектора Газы. Оно знакомит читателя с экспертной оценкой профессора экономики Еврейского университета в Иерусалиме Эстебана Клора.

Эксперт считает, что полная оккупация Газы обойдется израильскому бюджету в 35 миллиардов шекелей в год. Это составляет примерно 2% ВВП Израиля. В израильском бюджете таких свободных средств нет, и их будет трудно быстро мобилизовать.

Расходы касаются не только содержания армии и выплаты зарплат военнослужащим. Израилю придется взять на себя расходы на управление сектором, обеспечить функционирование гражданской инфраструктуры, большей частью разрушенной. Оценка Клора не включает расходы на ее восстановление.

Израилю придется обеспечивать два миллиона палестинцев продовольствием, воссоздать системы образования и здравоохранения. В 1967-2005 году, когда сектор контролировался Израилем, средства на их содержание выплачивали жители. Теперь экономика Газы разрушена, и платить придется израильтянам.