WSJ: хевронские шейхи предложили Израилю альтернативу - палестинского государства не будет

Как пишет американское издание Wall Street Journal, группа шейхов из Хеврона обратилась к израильскому правительству с предложением, которое представляет собой новую модель палестино-израильского урегулирования. Главный инициатор – шейх Вади аль-Джабари, глава одного из самых влиятельных кланов города.

Шейхи предлагают признать Израиль как еврейское государство и сформировать в Хевроне эмират, который присоединится к "соглашениям Авраама" – в обход Палестинской национальной администрации. Израиль признает эмират законным представителем хевронских арабов.

"Норвежские соглашения принесли нам смерть, экономический крах и разрушение. Нам навязали коррумпированную палестинскую администрацию. Пришло время признать традиционных, подлинных местных лидеров", – говорится в письме, направленном министру экономики Ниру Баркату, который неоднократно встречался с шейхами.

На испытательный период разрешение на работу в Израиле предлагается выдать 1000 жителям Хеврона. В дальнейшем это число будет доведено сначала до 6000, а затем до 50000 человек. Шейхи обещают, что, в отличие от ПНА, будут проявлять нулевую терпимость к террору.

Шейхи выражают уверенность – нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года положило конец планам создания палестинского государства. Однако, по мнению шейхов, это государство стало бы для палестинцев катастрофой.