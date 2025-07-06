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Пресса

Telegraph: в ходе войны Ирану удалось поразить пять военных баз в Израиле

СМИ
Война с Ираном
время публикации: 06 июля 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 06 июля 2025 г., 07:31
Telegraph: в ходе войны Ирану удалось поразить пять военных баз в Израиле
Chaim Goldberg/Flash90

Британское издание Telegraph утверждает, что в ходе 12-дневной войны Ирану удалось поразить пять израильских военных баз.

В публикации заявлено, что шесть иранских ракет попали по пяти военным базам – "Ципорит" (около Нацерета), "Иртах" (на границе с Самарией), "Глилот" (к северу от Тель-Авива), "Тель-Ноф" (к югу от Реховота) и крупный логистический объект в районе Бейт-Нехемии.

Telegraph пишет, что такие выводы сделаны на основании радарных и спутниковых данных, изученных исследователями из Университета штата Орегон и предоставленных редакции.

Детальных сведений о причиненном ущербе не приводится.

Власти Израиля и ЦАХАЛ эту публикацию не комментируют.

Отметим, что основной ущерб в результате иранских ракетных обстрелов 13-24 июня был причинен в Израиле жилым районам.

Пресса
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