WSJ: за закрытыми дверями Байден с трудом функционирует как президент

Издание The Wall Street Journal публикует статью, которая заставляет усомниться в способности Джо Байдена выполнять президентские обязанности. Сведения получены от десятков источников, встречавшихся с главой государства за закрытыми дверями.

Если на одних заседаниях Байден был в прекрасной форме, шутил и отлично владел материалом, то буквально на следующий день он мог оказаться вялым, незаинтересованным в дискуссии и читающим общие фразы по бумажке – причем делая это так тихо, что никто не мог его расслышать.

"Я встречался с ним, и когда он был вице-президентом. Я бывал у него дома. Это просто другой человек", – заявил бывший спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, принадлежащий к Республиканской партии.

Байден – самый возрастной из президентов США, ему 81 год. Его возраст и когнитивные способности уже стали одним из главных вопросов нынешней президентской гонки. Республиканцы активно используют эту тему в предвыборной кампании.

Администрация Белого дома отвергает заявления о том, что с президентом Байденом происходят возрастные изменения. Издание отмечает, что промахи, причиной которых может стать возраст, происходят и с его соперником по борьбе за Белый дом – Дональдом Трампом, который младше его всего на 3,5 года.