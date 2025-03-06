x
06 марта 2025
|
последняя новость: 09:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 марта 2025
|
06 марта 2025
|
последняя новость: 09:07
06 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Politico: соратники Трампа провели в Киеве переговоры с оппонентами Зеленского

США
Дональд Трамп
Украина
время публикации: 06 марта 2025 г., 08:23 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 08:30
Politico: соратники Трампа провели в Киеве переговоры с оппонентами Зеленского
AP Photo/Sergei Chuzavkov

Четыре человека из окружения президента США Дональда Трампа провели в Киеве секретные переговоры с некоторыми из главных политических оппонентов президента Украины Владимира Зеленского, пишет Politico со ссылкой на трех украинских депутатов и американского эксперта по внешней политике.

Согласно этим источникам, соратники Трампа общались с Юлией Тимошенко и высокопоставленными членами партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко. Обсуждалась возможность проведения в Украине президентских выборов.

В публикации отмечается: официальная позиция администрации США заключается в том, что Трамп не вмешивается во внутреннюю политику Украины. В окружении Трампа говорят, что речь идет не о вмешательстве, а попытке найти партнера "для достижения мира".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook