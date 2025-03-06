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Пресса

Wall Street Journal: Трамп готовится упразднить министерство просвещения США

США
Дональд Трамп
Мин.образования
время публикации: 06 марта 2025 г., 05:45 | последнее обновление: 06 марта 2025 г., 05:53
Линда Макмэн
AP Photo/Jacquelyn Martin

Президент США Дональд Трамп намерен 6 марта подписать указ о ликвидации министерства просвещения, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно этим источникам, подготовлен проект указа, предписывающего недавному назначенному министру просвещения Линде Макмэн "предпринять все необходимые шаги для содействия закрытию" ведомства, на основе "максимально допустимого и разрешенного законом уровня".

В публикации отмечается, что данная инициатива разрабатывалась с момента вступления Трампа в должность президента в январе 2025 года. В феврале WSJ писала, что команда президента США обсуждает такую возможность в рамках сокращения федеральных ведомств.

По мнению Трампа, деятельность федерального министерства просвещения избыточна и создает лишнюю бюрократию, а функции ведомства могут выполнять департаменты на уровне штатов.

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