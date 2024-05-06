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Financial Times: обсуждается вопрос о введении на палестинские территории арабских миротворцев

время публикации: 06 мая 2024 г., 12:15 | последнее обновление: 06 мая 2024 г., 12:15
Financial Times: обсуждается вопрос о введении на палестинские территории арабских миротворцев
AP Photo/Hatem Ali

Как сообщает издание Financial Times, несколько арабских государств в последние недели сигнализировали готовность к обсуждению вопроса о создании арабского миротворческого контингента, который будет действовать как в секторе Газы, так и на Западном берегу.

Согласно арабскому дипломатическому источнику, в арабских столицах смягчили позицию по данному вопросу, поскольку это позволит вывести из сектора израильские войска. Речь идет о временной мере, призванной дать Палестинской администрации возможность вернуть Газу под свой контроль.

Financial Times утверждает, что речь идет о египетской инициативе. Ранее против подобного предложения выступили Катар, Саудовская Аравия и Иордания. Также сообщается, что создание контингента потребует одобрения Совета безопасности ООН.

Добавим, что израильское правительство еще не определилось с вопросом, кто будет контролировать сектор Газы после окончания военных действий. Официальный Иерусалим не согласится с размещением арабских миротворцев в Иудее и Самарии.

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