The Washington Post: глава ЦРУ прибыл в Катар, чтобы спасти переговоры Израиля и ХАМАСа

Как пишет The Washington Post со ссылкой на информированные источники, директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл 5 мая в Катар, чтобы предотвратить провал переговоров между Израилем и ХАМАСом.

В Катар для совещания с руководством ХАМАСа вернулась из Каира и делегация этой террористической группировки. Израиль не стал направлять делегацию на переговоры в Египет. Напомним, что ХАМАС настаивает на полном прекращении огня, Израиль говорит о временном.

5 мая ситуацию на переговорах прокомментировал глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу. Он заявил, что на протяжении всего переговорного процесса Израиль демонстрировал готовность далеко зайти, напомнив, что госсекретарь США Блинкен и другие назвали израильское предложение чрезвычайно щедрым.

«Но в то время, как Израиль продемонстрировал эту готовность, ХАМАС продолжал занимать крайние позиции, главная из которых – требование вывести все наши силы из сектора, закончить войну и оставить ХАМАС в покое. Государство Израиль не может с этим согласиться», - заявил израильский лидер.

ХАМАС сообщил, что группировка готова вернуться за стол переговоров, если на них появится вторая сторона. "Мы не вышли из переговоров, мы не сказали "нет" египетским посредникам. В течение двух дней мы ждали в Каире израильскую делегацию, но она не приехала", – заявил представитель террористов.