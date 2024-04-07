x
07 апреля 2024
|
последняя новость: 17:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2024
|
07 апреля 2024
|
последняя новость: 17:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Аль-Араби аль-Джадид": возможно трехдневное прекращение огня в Газе в течение праздника Ид аль-Фитр

время публикации: 07 апреля 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 16:26
"Аль-Араби аль-Джадид": возможно трехдневное прекращение огня в Газе в течение праздника Ид аль-Фитр
AP Photo/Leo Correa

Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила со ссылкой на египетские источники о возможности временного прекращения огня в сектора Газы во время праздника Ид аль-Фитр.

В командовании ЦАХАЛа эту публикацию не комментируют.

Праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание месяца Рамадан, в этом году отмечается 10-12 апреля.

fb tel insta twitter youtube tictok