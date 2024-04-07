"Аль-Араби аль-Джадид": возможно трехдневное прекращение огня в Газе в течение праздника Ид аль-Фитр

Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила со ссылкой на египетские источники о возможности временного прекращения огня в сектора Газы во время праздника Ид аль-Фитр.

В командовании ЦАХАЛа эту публикацию не комментируют.

Праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание месяца Рамадан, в этом году отмечается 10-12 апреля.