"Аль-Араби аль-Джадид": возможно трехдневное прекращение огня в Газе в течение праздника Ид аль-Фитр
время публикации: 07 апреля 2024 г., 16:14 | последнее обновление: 07 апреля 2024 г., 16:26
Катарская газета "Аль-Араби аль-Джадид" сообщила со ссылкой на египетские источники о возможности временного прекращения огня в сектора Газы во время праздника Ид аль-Фитр.
В командовании ЦАХАЛа эту публикацию не комментируют.
Праздник Ид аль-Фитр, знаменующий окончание месяца Рамадан, в этом году отмечается 10-12 апреля.