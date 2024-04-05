"Мaaрив": финансирование охраны Яира Нетаниягу утверждают премьер и его министры

Публикации о немалой стоимости обеспечения безопасности сына главы правительства Яира Нетаниягу, который в последний год живет в Майами, вызывают регулярные взрывы общественного негодования, заглушаемые официальными объяснениями канцелярии главы правительства, что распорядок охраны 33-летнего наследника четы Нетаниягу и ее финансирование устанавливает не это ведомство. Сайт газеты "Мaaрив" публикует в пятницу, 5 апреля, колонку журналиста Моше Нестельбаума, который подробно рассказал, кто же эти решения принимает, и действительно ли огромные траты на пребывание сына главы правительства в США, в то время как его ровесники сражаются и гибнут в секторе Газы, никак не зависят от самого Биньямина Нетаниягу.

Нестельбаум пишет, что меры безопасности для высшего руководства страны и членов их семей, включая Яира Нетаниягу, устанавливает специальная комиссия, а не ШАБАК, как уверяет канцелярия премьера и его семейство. А кто входит в эту специальную комиссию? Глава правительства Биньямин Нетаниягу и министры – то есть, политики, и ни одного сотрудника ШАБАКа в ней нет. Члены этой комиссии меняются каждый раз при смене премьер-министра, поэтому логично будет предположить, что меры безопасности для премьера и членов его семьи определяют лояльные ему политики.

Комиссия называется "министерской комиссией по делам ШАБАКа", возглавляет ее сам премьер-министр Биньямин Нетаниягу, в нее также входят министр иностранных дел Исраэль Кац, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир, министр обороны Йоав Галант, министр юстиции Ярив Левин и министр образования Йоав Киш.

Комиссия не обсуждает обеспечение безопасности семи чиновников, которых ШАБАК обязан обеспечивать охраной в любом случае – это президент, премьер-министр, министр обороны, министр иностранных дел, спикер Кнессета, глава оппозиции и председатель Верховного суда. Однако именно эта комиссия определяет, кто имеет право на обеспечение безопасности во время пребывания за границей – и некоторые лица, безопасность которых обеспечивается во время пребывания за рубежом, лишены такой охраны в Израиле.

Безопасность Яира Нетаниягу, проживающего в Майами, обеспечивают два сотрудника специального 730-го подразделения ШАБАКа, отвечающего за личную охрану и охрану израильских делегаций. Охранники 33-летнего Яира Нетаниягу сменяются каждые две недели. Интересно, что израильские налогоплательщики оплачивают обеспечение безопасности Яира Нетаниягу за рубежом, в то время как сын бывшего премьера Эхуда Ольмерта, который во время Второй ливанской войны учился в Сорбонне, не обеспечивался охраной за счет Израиля, так же как и дочь Эхуда Барака во время ее проживания в США, когда ее отец занимал пост премьера.

По сообщению 12 канала ИТВ, обеспечение безопасности проживания Яира Нетаниягу за границей обходится государственной казне в 2,5 миллиона шекелей в год. В эту сумму включены зарплаты охранников, командировочные, стоимость их авиаперелетов, их проживание в квартире рядом с квартирой Яира Нетаниягу, услуги водителя и аренда автомобиля.