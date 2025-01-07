Reuters: США, ОАЭ и Израиль обсуждают послевоенное устройство Газы

Как сообщает агентство Reuters, Израиль, США и Объединенные Арабские Эмираты проводят консультации по вопросу о создании временной администрации, которая возьмет на себя управление сектором Газы.

Этот режим управления будет действовать, пока реформированная Палестинская администрация не сможет взять задачу на себя. К его деятельности предлагается привлечь и другие государства. В его юрисдикции будут также вопросы безопасности и восстановления сектора после войны.

Reuters напоминает: ОАЭ – ближайший региональный партнер США, но также имеет дипломатические отношения с Израилем. Согласно публикации, это дает Эмиратам рычаг давления на правительство Биньямина Нетаниягу, которое так и не сообщило, каким видит послевоенное устройство сектора.

При этом официальный Абу Даби настаивает, что итогом процесса должно стать образование независимого палестинского государства на Западном берегу, в секторе Газы и Восточном Иерусалиме. Израиль на это пойти не готов.