12 канал ИТВ отправил Май Голан предупреждение перед подачей иска в суд

Новостная служба 12 канала ИТВ отправила предупреждение перед подачей в суд иска о клевете министру по вопросам социального равенства и продвижения статуса женщин Май Голан, которая оскорбительно отреагировала на журналистское расследование Йоси Мизрахи о финансовых делах созданной Голан НКО, о фиктивных назначениях в ее канцелярии, использовании общественных средств и тому подобном.

Май Голан в своем аккаунте в социальной сети Х обвинила 12 канал ИТВ в подделке записи ее голоса при помощи программы искусственного интеллекта, обозвала журналистов 12 канала "писаками-собаками" ("ктавлавим"), обвинила СМИ в предвзятости и заявила, что ее преследуют из-за правых политических взглядов и восточного происхождения.

Адвокаты, действующие от имени новостной службы 12 канала ИТВ, направили Май Голан письмо, в котором они требуют удалить оскорбительную и клеветническую запись, опубликовать извинения на той же платформе, где эта запись была выложена – в социальной сети Х, а также выплатить компенсацию в размере 500 тысяч шекелей.

В письме подчеркивается, что данная сумма оговаривает лишь стоимость досудебного урегулирования и не отражает полного ущерба, причиненного 12 каналу и его журналистом клеветнической публикацией Май Голан. Если эти требования не будут выполнены, 12 канал ИТВ обещает обратиться в суд.