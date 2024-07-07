Reuters: новая ракетно-ядерная программа США обойдется в 160 млрд долларов

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на три информированных источника, стоимость программы по замене всего арсенала межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования составит 160 миллиардов долларов. Первоначально проект оценивался в 95 млрд долларов.

Трехступенчатая ракета Sentinel разрабатывается компанией Northrop Grumman. Она должна прийти на смену ракете Minuteman III, которая поступила на вооружение США еще в 1970 году. Предполагалось, что процесс переоснащения начнется в 2029 году.

Проект предусматривает закупку 659 ракет, переоснащение 450 шахт, в которых они базируются, и 600 других объектов, относящихся к ракетной программе. Предполагалось, что стоимость одной ракеты составит 118 миллионов долларов. По новой оценке, сумма возрастет более чем в полтора раза.

Согласно закону Нанна-МакКерди, призванному предотвратить перерасход бюджетных средств при разработке систем вооружений, речь идет о критическом нарушении контракта. Согласно публикации, министерство обороны запросило оценку продления программы Minuteman III.

Предполагается, что переоснащение будет проведено, но займет больше времени. Перерасход средств может негативно сказаться на финансировании других стратегически важных программ вооружений.